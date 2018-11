Derde supermarkt in Brouwhuis een feit

Motorrij­der zwaarge­wond na ongeluk met lesauto in Helmond

18:02 HELMOND - Een motorrijder is donderdagmiddag rond 13.40 uur zwaargewond geraakt na een botsing met een lesauto op de Wethouder van Wellaan in Helmond. Er zat een leerling in de lesauto tijdens de aanrijding.