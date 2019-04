Dertig maanden cel en tbs voor brandstichter Deurne en Asten

Containers

Ook stak de man afvalcontainers in brand bij een woning in Asten en bij een bedrijf in Deurne. Bovendien stichtte hij brand tegen de gevel van een bedrijfspand in Deurne.

De branden zorgden vorige zomer voor veel onrust in Deurne. Bij de rechtszaak twee weken geleden zat een tiental gedupeerden in de zaal. Onder hen was ook een 81-jarige mevrouw, bij wie Van D. spullen onder de carport in brand had gestoken in de Berkenstraat in Deurne. Vanwege het vuur kon ze alleen nog maar vluchten naar haar tuintje aan de achterkant. Over de schutting klimmen kon ze niet, dus was ze zo ver mogelijk in een hoek gaan staan, op een bloempot, hard roepend.