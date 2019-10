Deur op een kier voor tweede coffeeshop in Helmond

Eerder koppelde Blanksma de opening van een tweede coffeeshop aan deelname aan het landelijke wietexperiment. Tegen de wens van de gemeenteraad in. Volgens veel raadsleden hoefden die twee zaken helemaal niet onlosmakelijk met elkaar verbonden te worden. Iets wat het stadsbestuur nu onderschrijft. ‘Het klopt dat de komst van een tweede coffeeshop an sich niet louter afhangt van het al dan niet deelnemen aan het experiment’, is te lezen in de antwoordbrief.

Experiment

Nu onlangs bekend is geworden dat Helmond niet meedoet aan het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt, is een andere situatie ontstaan en kan een nieuwe afweging gemaakt worden. De burgemeester zal hierover binnenkort in gesprek gaan met de gemeenteraad, zo wordt beloofd.

D66 wilde ook weten wat het voor een tweede coffeeshop betekent als Helmond controlegemeente wordt in de staatswietproef. Volgens het college van B en W is het nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Het geeft verder aan de ontwikkelingen in de gaten te houden ‘zodat wij ons indien deze vraag op tafel komt kunnen beraden over de vraag of Helmond in het kader van het wietexperiment een rol als controlegemeente kan of zal innemen’.