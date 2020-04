‘Deze crisis kon Helmond echt niet gebruiken’

Fotoserie Bewoners van zorginstel­lin­gen zoeken via foto's contact met hun geliefden in de buitenwe­reld: ‘Ik mis jullie’

19:30 De broer van fotograaf Kees Martens woont in woonzorgcomplex Het Rijtven in Deurne (zie foto hierboven). Al dik een maand kunnen ze niet bij elkaar op bezoek. Kees zag hoe mensen door het raam contact probeerden te leggen met hun geliefden binnen. Het bracht hem op het idee de rollen om te draaien. Een bijzondere serie foto’s van Kees Martens, met medewerking van René Manders, is het resultaat.