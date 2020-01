Deze drie jonge Helmondse vrouwen hebben een topjaar achter de rug: ‘Dames zijn toch vaker bescheiden’

Ze waren nog nooit met z'n drieën samen, maar na een paar minuten zijn Rianne Letschert, Daisy Mertens en Hajar Yagkoubi al zo verwikkeld geraakt in hun gesprek, dat de twee interviewers er nauwelijks tussen komen. Logisch ook. De drie hebben meer gemeen dan ze vooraf misschien dachten. Behalve dat ze vrouw zijn, uit Helmond komen of er werken, zijn ze alle drie gedreven en waren vaak in beeld in 2019.



Hoe is het om in de schijnwerpers te staan?

Hajar Yagkoubi: ,,Ik vind het soms wat ongemakkelijk. Zo kwam een groep jonge mensen uit Afrika die pleiten voor vrouwen- en meidenrechten naar Nederland om te kijken hoe het hier gaat. Ze wilden mij ontmoeten als VN-jongerenvertegenwoordiger. Dat vonden ze een eer. Toen ik hun verhalen hoorde, gold het voor mij andersom. Een Ghaneese vertelde dat een belangrijk persoon uit hun dorp een jong meisje had verkracht. Ze zijn met alle jongeren naar de rechtbank gegaan met spandoeken en hebben getuigd, ondanks alle dreigementen. Kijk, ik mag best trots zijn op wat ik doe, ik steek er veel tijd in. Maar wel met veel dankbaarheid dat ik zoveel toffe mensen kan ontmoeten.”



Daisy Mertens: ,,Iedereen die voor de klas staat, heeft een groot onderwijshart. Dan voelt het ongemakkelijk dat ik er word uitgelicht. Ik ben dankbaar dat ik die ambassadeur mag zijn, maar er zijn zoveel goede leerkrachten. We verdienen het allemaal.”