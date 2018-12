Deze tien Helmonders moet u in de gaten houden

HELMOND - Nu 2019 alweer voor de deur staat, is het tijd om de balans op te maken én vooruit te kijken. Wat gebeurde er in de stad? Wie maakte er indruk? Uiteraard had deze lijst nog veel langer kunnen zijn, maar deze tien Helmonders moeten we hoe dan ook in de gaten gaan houden. We verwachten dat we er het nodige van gaan horen in het nieuwe jaar.

Kim en Djailany (links) van de Laarschot zijn de eigenaars van de Raymaert in Helmond

Djailany van de Laarschot

‘In deze statige villa bent u getuige van een opmerkelijk huwelijk. Chef Djailany kruidt de Franse basistechnieken namelijk met zijn Indische roots’, aldus de inspecteurs van de Michelin Gids. Deze culinaire experts dineerden het afgelopen jaar natuurlijk in restaurant Nastrium, aan de Mierloseweg. Het valt zeker niet uit te sluiten dat zij, na een volgend bezoek, wat meer superlatieven nodig hebben. Iedereen die er heeft gegeten, valt er namelijk van zijn stoel. Op een leuke manier, natuurlijk.

Binnen anderhalf jaar tijd heeft chefkok Djailany van de Laarschot een dijk van een reputatie opgebouwd in Helmond en omstreken. Jermain De Rozario kreeg vorige week de eerste Michelinster van Helmond toegewezen, maar er werd toen al meteen gefluisterd dat ook Nastrium hard onderweg is naar een dergelijke erkenning. Het wordt interessant om te zien hoe deze chefs in 2019 gaan presteren. Duidelijk is alvast dat Helmond officieel op de gastronomische kaart van Nederland staat.

Fotografe Tahné Kleijn in Helmond

De nieuwe stadskunstenaar van Helmond, en wat voor een. De selectiecommissie kon simpelweg niet om fotografe Tahné Kleijn (28) heen. Wat serieus meespeelde bij die club: laten we haar nú benoemen, want ze kan elk moment worden weggeplukt uit Helmond. Kleijn heeft het vermogen om klassieke schilderijen op haar eigen wijze te ‘vertalen’ naar foto's. Eerder ging ze met de doeken van Jan Steen aan de haal, als stadskunstenaar zal ze zich straks gaan storten op het werk van Lucas Gassel.



Kleijn, geboren en getogen in de stad, heeft bovendien ‘verbindende’ kwaliteiten. Met haar succesvolle fotoboek ‘Goeikes’ bewees ze in 2018 al dat ze richting kan geven aan projecten en mensen durft aan te sturen. Daardoor kent ze inmiddels de weg in cultureel Helmond en begint ze niet op achterstand. Met Kleijn aan het roer durven we wel te stellen dat de stadskunstenaar van Helmond in 2019 zichtbaarder wordt dan ooit.

Geert Blenckers (links) en Rene Manders organisatie Bluesroute in Helmond

Geert Blenckers

Vertel Geert Blenckers niet dat iets niet kan lukken in Helmond. Deze horeca-ondernemer en festivalorganisator wil dat het bruist en leeft in de stad. Of het nu gaat om de Kasteeltuinconcerten, de Bluesroute of een ijsbaan op de Markt; Blenckers heeft een duidelijke visie en zet de schouders eronder. Vaak speelt hij met die evenementen maar net quitte, soms moet hij er zelfs geld bij leggen. Maar: er is wel weer wat te doen in de stad.

Natuurlijk, Blenckers is ook een ondernemer. En niet alleen in Helmond. Ook in Eindhoven heeft hij etablissementen. In Breda kocht hij zelfs de Spinola; een oud schip, dat hij liet vertimmeren tot een cocktailboot. In 2019 wil hij sowieso een groot nieuw festival organiseren op Berkendonk, voor de jeugd. Daar wil hij zelf nog niet al te veel over kwijt, omdat hij nog bezig is met de sponsoring. Maar als Blenckers eenmaal iets in zijn hoofd heeft, dan komt het vaak wel goed.

Hajar Yagkoubi



Wat een jaar was het voor Hajar Yagkoubi (18), en wat zal 2019 bijzonder spannend voor haar worden. Ze werd na een lange strijd gekozen als jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Namens Nederlandse jongeren mag ze twee jaar lang de VN adviseren op het gebied van mensenrechten en vrede en veiligheid. Het is een natuurlijke debater bovendien. Het stadsbestuur in Helmond stond met open mond te kijken toen ze Yagkoubi voor het eerst in het openbaar hoorde spreken.



In januari vertrekt ze voor het eerst naar de Verenigde Staten, voor verschillende briefings van de VN. Naar een specifiek moment kijkt ze alvast uit. ,,Hoogtepunt is dat je tijdens de algemene vergadering van de VN in New York een speech mag houden. Voor alle wereldleiders.” Yagkoubi studeert in Tilburg International Business Administration en wil in de toekomst een brug slaan tussen politiek en jongeren. Pas 18 jaar oud, maar onderweg naar een grote toekomst.

Dave Hakkens uit Helmond

Dave Hakkens

Sinds de Helmondse ontwerper in 2013 afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven, haalt hij elk jaar het nieuws. Steeds rond de centrale vraag hoe techniek kan bijdragen aan een duurzamere samenleving. Hakkens verwierf wereldfaam met zijn ‘blokjestelefoon’, een smartphone waarvan de verschillende onderdelen makkelijk te vervangen zijn.

Sinds een paar jaar concentreert hij zich op het recyclen van plastic, via zelfgebouwde machines die plastic versnipperen, smelten en omvormen tot iets nieuws. Ook dit project, Precious Plastic, ging de wereld over, mede dankzij zijn videoplatform Story Hopper, dat Hakkens gebruikt om zijn kennis te delen. Hij won prijzen, maakte een wereldreis en werd gastdocent aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Precious Plastic heeft in eigen land inmiddels een semi-industriële schaal bereikt. Hakkens is ondertussen alweer met iets nieuws begonnen: Project Kamp (werktitel): hij wil zijn eigen, duurzame leefomgeving ontwerpen en bouwen.

Tommie Niessen werkt als een van de weinige mannen in de thuiszorg

Tommie Niessen

De jonge verpleegkundige Tommie Niessen schreef een boek over zijn werk in de zorg en haalde het afgelopen jaar zo'n beetje alle landelijke media. ‘Tommie in de zorg’ is een regelrecht succes en is inmiddels toe aan de zoveelste druk. Eerder werd Niessen al bekend om zijn vlogs en blogs, waarmee hij jonge mensen enthousiast maakt voor werken in de zorg. Tegelijkertijd is hij nu in zijn boek kritisch over de administratieve rompslomp. ,,Volgens mij heb ik vaker een paraafje gekrabbeld dan Justin Bieber handtekeningen heeft uitgedeeld”, zei hij er eerder in een interview over.

Niessen blijft ook in 2019 zijn ervaringen in de thuiszorg delen, via verschillende digitale kanalen. Waarschijnlijk zal hij wat minder vaak aanschuiven bij talkshows. En in de kolommen van de kranten zullen andere namen opduiken. Maar zijn boodschappen vanuit de zorgsector waren én blijven relevant. Zeker ook in het nieuwe jaar.

Juf Daisy Mertens maakt kans om de beste van de wereld te worden

Daisy Mertens

Ze was al de beste leraar van Nederland in het basisonderwijs (2016). Volgend jaar kan Daisy Mertens de beste docent van de wereld worden. De juf van basisschool De Vuurvogel in de Helmondse binnenstad zit bij de vijftig genomineerden uit 39 landen. In februari maakt de organisatie van de Global Teacher Prize 2019 de tien finalisten bekend. Op 24 maart wordt tijdens een congres in Dubai duidelijk wie de ‘wereldtitel’ pakt en 1 miljoen euro wint. De wijze waarop iemand zijn of haar vak uitdraagt, is een voornaam criterium.

Dit ambassadeurschap zit wel snor bij Mertens. Het lesgeven zal altijd de basis blijven, vertelde ze laatst. Maar Mertens doet heel veel meer voor het onderwijs. Ze geeft presentaties, lezingen en workshops, heeft goede contacten met de PO-raad (primair onderwijs) en reist geregeld voor onderwijsprojecten naar Afrika. Met prinses Laurentien werkt Mertens aan een project om kinderen op school meer zeggenschap te geven.

Liv Tempelaars

Liv Tempelaars

Violiste Liv Tempelaars (14) won tijdens haar eerste wedstrijd, de Orion Classic Awards, meteen de aanmoedigingsprijs. Ze doet mee aan een speciaal talentenprogramma van het conservatorium in Tilburg. Afgelopen november kreeg ze thuis een jeugdlintje opgespeld door burgemeester Elly Blanksma. Zij droeg Tempelaars hoogstpersoonlijk voor. ,,Ze doet me denken aan m’n jonge zusje, dat vroeg is overleden. Ook zij speelde viool en had veel talent.”

De huidige leerling van het Jan van Brabant College ambieert een carrière als musicus en speelt ongeveer drie uur per dag om haar dromen te verwezenlijken. Op haar viool weet ze volgens kenners een warm en indrukwekkend geluid te produceren. Wij weten in ieder geval: wie op haar veertiende al hele zalen weet te veroveren, kan weleens een hele grote worden. Liv Tempelaars is zonder twijfel iemand om in de gaten te blijven houden.

Laetitia Gerards

Laetitia Gerards



Gerards woont al een tijdje in Amsterdam, maar ze groeide op aan de Wesselmanlaan, bij de Warande. Tijdens de opening van het nieuwe Speelhuis keerde ze even terug naar Helmond voor een bijzonder optreden. Uiteraard werd ze in haar thuisstad met open armen ontvangen. We hopen haar vaker terug te zien in Helmond, maar haar agenda zit uiteraard vol, vol en nog eens vol. Ze wil zich de komende jaren nóg verder ontwikkelen en droomt van optredens in het buitenland.

Lex Hoefsloot