Diamanten geluk in Helmond: zigeurmeisje sloeg stoere cowboy aan de haak

HELMOND - Zoals veel jonge Helmonders vierde de op dat moment 16-jarige Anny in 1956 carnaval in danszaal Van Vilsteren. Tijdens het carnavalsbal van de Kattenmeppers viel het oog van de als zigeunermeisje verklede Helmondse op de stoere twee jaar oudere cowboy Harrie uit Mierlo.

De vonk sloeg direct over. Vraag je Anny 64 jaar later waarom Harrie nu precies haar hart sneller deed kloppen, dan verraadt haar antwoord dat de wet van aantrekkingskracht een nauwelijks te beschrijven magie is. ,,Wanneer iemand de ware is, voel je dat meteen.’’

En wederzijds was dat gevoel. Vier jaar later trouwde het jonge stel: op 5 november 1960 voor de wet, vijf dagen later voor de kerk. Eigen woonruimte vinden was in die dagen haast onmogelijk voor jonge stellen, dus trok het kersverse echtpaar Scheepers in bij de ouders van Anny.

Houten huisje in de tuin

Daar bouwden Harrie en Anny een houten huisje in de tuin, waar in 1963 dochter Ingrid het levenslicht zag. Vervolgens woonde het jonge gezin nog even bij de ouders van Harrie, waarna in 1964 het echtpaar dan eindelijk een eigen woning kreeg aan het Soesterbergplein in Helmond.

In januari 1966 verhuisde het stel naar de Goudvinkstraat in het noorden van Helmond, waar in augustus zoon Erik werd geboren. Helaas mocht Erik maar een half jaar oud worden. Levensgeluk was er weer in huize Scheepers op 28 februari 1968, toen zoon Marc geboren werd. Hij overleed op 23 september 2017. Anno 2020 wonen Harrie en Anny Scheepers nog altijd in hun in 1972 gekochte huis in de Zwaluwstraat in Helmond-Noord.

Het paar Scheepers, dit is de trouwfoto.

Op latere leeftijd ontplooiden zij nog hun creatieve talenten. Midden jaren 90 meldden Harrie en Anny zich bij de kunstacademie in Arendonk. Harrie ging zich toeleggen op beeldhouwen en Anny op tekenen. Anny schildert bij het Kunstkwartier in Helmond. Ook het spelen van jeu des boules is een gedeelde passie. Verder geniet het diamanten paar van de tijd met dochter Ingrid en haar levensgezel Marjo, hun twee dochters en hun achterkleinzoon.

Het geplande feest voor het diamanten huwelijksjubileum kan niet doorgaan, maar Harrie en Anny staan op een vreugdevolle manier stil bij de bijzondere mijlpaal in hun leven.