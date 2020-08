Diamanten paar Van Kilsdonk: Annie kon het ritmisch gevoel en danstalent van Jan niet weerstaan

HELMOND - Jan van Kilsdonk uit Helmond ging met zijn makkers maar wat graag naar kermissen in de buurt. In Lierop maakte hij in 1957 de vijf jaar jongere Annie de Tollenaer uit Someren-Heide het hof. Dat Jan goed kon dansen, kwam later die avond uitstekend van pas. ,,Ik was al van jongs af aan trompettist bij het Helmonds Muziek Corps en had daardoor een goed gevoel voor ritme.'' De vonk tussen Jan en Annie sloeg over tijdens een dans.