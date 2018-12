Dickens kerstverhaal leeft meer dan ooit in Helmond

Charles Dickens, gekleed in een geruite slipjas met hoge hoed, zet zijn knijpbrilletje nog eens recht en vraagt een groepje jongeren of ze het kerstverhaal over Scrooge willen horen. Ze blijven staan luisteren en hij steekt van wal over de vrek die mensen slecht behandelde. ,,Na het zien van drie geesten veranderde Scrooge in een compleet ander persoon. Hij deelde aan iedereen hamburgers en chocomel uit en werd de meest geliefde inwoner van de stad. De moraal van dit verhaal: Als je aardigheid geeft, krijg je aardigheid terug. Zo simpel is het, mensen.”