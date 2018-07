Dief uit Helmond mag naar huis na drie maanden voorarrest

Hij heeft een lange criminele staat van dienst en volgens zijn advocaat de schijn duidelijk tegen. Het strafblad van Helmonder Cor van O. (47) bedraagt inmiddels 47 pagina's. Dinsdag stond hij in Den Bosch terecht voor de diefstal van zes horloges uit een winkel in Helmond, een geldkistje met 1400 euro uit hotel La Sonnerie in Son en een laptop plus telefoon uit hotel Eigentijds Erf in De Beerzen. En dan was hij nog met een boodschappenmandje vol drank een supermarkt in Someren uit gelopen.

Camerabeelden

Dat laatste wilde Van O. nog wel toegeven, al wist hij het niet precies meer. ,,Ik was toen in de olie." De andere diefstallen ontkende hij. In de hotels was hij nog nooit geweest en de horloges werden gestolen door iemand anders die toen met hem in de bewuste winkel was.

De officier van justitie dacht desondanks voldoende bewijs te hebben om in totaal acht maanden cel te kunnen eisen. Zo had het hotel in Son camerabeelden waarop iemand te zien is die sterk op Van O. lijkt. ,,Ik herken mezelf daar niet in", reageerde Van O. toen de beelden in de rechtszaal werden afgespeeld. Zijn advocaat Milo Prins voerde ook aan dat zijn gezicht te onduidelijk in beeld was om zekerheid te kunnen bieden.

Afweging