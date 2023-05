Dier van de week: opa Beli zoekt een baasje

Waarom is het aantal meldingen over verwarde personen in Oirschot zo enorm gestegen?

Het aantal meldingen bij de politie over verwarde personen stijgt landelijk al jaren, maar in Oirschot is de toename van de overlast het grootst. Inwoners trokken daar in 2022 ruim drie keer zo vaak aan de bel als een jaar eerder. Wat is daar de oorzaak van?