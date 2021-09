Dieren bij Helmondse Wilhelminaschool hebben een nieuw verblijf

HELMOND - Het is geen unicum, maar heel vaak kom je het niet tegen: een kinderboerderij bij een basisschool. In Helmond wél. Hier werd vrijdag Spekkie officieel geopend, het fonkelnieuwe verblijf voor kippen, geitjes en varkens bij de Wilhelminaschool in de Zwanenbeemd.

Zo trots als een pauw lopen Rob Meeusen (58) en Jan Coumans (64) voorop, terwijl ze aan collega’s en leerlingen uitleggen wat er allemaal nieuw is bij ‘hun’ kinderboerderij. ,,De vorige boerderij was aan vervanging toe. Ik klus thuis al heel veel en had nog wat tijd over”, grapt Meeusen terwijl hij wijst op het verblijf Spekkie van varken Spekkie.

De leerkracht is de afgelopen maanden druk in de weer geweest om de hokken in elkaar te timmeren en er zo voor te zorgen dat de beesten weer een goed onderkomen hebben. Waar Meeusen de klusjes op zich neemt, is het Coumans die zich al jaren inzet voor het verblijf. Het gaat zelfs terug tot zijn kinderjaren.

Mooie verhalen

,,Zelf zat ik op een andere school, maar mijn broertje ging naar de Wilhelminaschool”, vertelt hij. ,,Iedere dag kwam hij thuis met de mooie verhalen over de kinderboerderij die er toen al was.” Toen Coumans veertig jaar geleden als leerkracht begon was de boerderij echter verdwenen. ,,De toenmalig directeur opperde het idee om er weer een eentje te bouwen en ik was direct enthousiast.”

Quote Ik kan nu met een gerust hart de deur achter me dichttrek­ken Jan Coumans , Leerkracht van de Wilheminaschool gaat met prepensioen

Zijn enthousiasme viel ook op bij collega’s. ,,Jan was in zijn vrije tijd altijd in de tuin van de school bezig”, zegt directeur Bart van der Meijs (65). Samen met de ruim 450 leerlingen maakte hij van de opening een waar spektakel.

Met een gerust hart

Maar dat was niet de enige reden waarom het feest is op de Wilhelminaschool: de school neemt ook afscheid van Coumans, die met prepensioen gaat. ,,Het is extra mooi dat we hem op zijn laatste dag de nieuwe kinderboerderij cadeau kunnen geven”, vindt Van der Meijs. Daar is Coumans het volledig mee eens: ,,Nu ik weet dat de dieren de komende jaren een prachtig onderkomen hebben, kan ik met een gerust hart de deur achter me dichttrekken.”

Wie gaat nu de beesten onderhouden als meester Jan er niet meer is? Meeusen: ,,Dat doen we allemaal, we hebben er zelfs een werkgroep voor opgericht. Iedere klas krijgt een eigen taak.” Coumans heeft er alle vertrouwen in, al sluit hij niet uit dat hij toch nog regelmatig een kijkje komt nemen: ,,Het is toch een soort kindje van me geworden in al die jaren.”

Kindcentrum

Naast alle festiviteiten werd er ook aandacht besteed aan het feit dat de school en BSO Korein definitief samengaan. ,,Later dit jaar komt er een nieuw logo en gaan de school en het kinderdagverblijf samen verder onder de naam Kindcentrum Wilhelmina.”