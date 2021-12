Dierenarts verwijdert plastic tas van hertengewei in Helmond: ‘Hier worden wij zo verdrietig van’

Door slingerend plastic moest de dierenarts worden ingeschakeld om een tas van een gewei te halen. ,,Herten zijn schuchtere dieren die zich niet laten benaderen”, meldt de stichting in een bericht op Facebook. ,,Dus even een stuk plastic van het gewei halen kan niet zonder dierenarts. Iets wat extra kosten met zich meebrengt.”

Het rondslingerende plastic is niet het enige probleem, laat de stichting zien op foto's. Zo ligt in de verblijven van de drie parken ook beschimmeld brood en trekdrop. ,,Hier worden wij zo verdrietig van”, laat de stichting weten in het bericht. ,,Van beschimmeld eten worden onze dieren ziek.”

Kleine moeite

Volgens de stichting is het een kleine moeite om het plastic in een prullenbak te doen. In het bericht worden gasten opgeroepen dit ook te doen: ,,Zo zorgen we allen voor de veiligheid van de dieren in onze parken.”