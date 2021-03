Dierenpark De Warande heeft een nieuwe bewoner en misschien wel twee: serviceclub schenkt watusi - met baby?

Twee doelpunten én een nieuw contract voor Sander Vereijken bij Helmond Sport? ‘Verwacht bij te tekenen’

9:00 Zo maak je twee goals in 54 wedstrijden en zo maak je er twee op één avond; Sander Vereijken had vrijdagavond het hoogste woord namens Helmond Sport tegen Jong FC Utrecht (2-1 zege). En dan is de kans ook nog eens groot dat hij snel een nieuw contract tekent. ,,We komen er echt wel uit.”