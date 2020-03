Dierenpark Zie-ZOO opent splinternieuwe entree: flinke impuls, maar het blijft sappelen

Het ene moment zit directeur Eeg Manders bij de zwarte beren in zijn park, dan is ie weer nodig omdat een van zijn medewerkers met autisme het even niet meer trekt. Die mag dan naar een speciale rustruimte, met eventueel een cavia om even te knuffelen en kan dan na een halfuurtje weer aan de slag. ,,We zorgen hier goed voor elkaar”, zegt de directeur van Zie-ZOO, of het nu de dieren zijn of het personeel. De band tussen die twee is inmiddels zo hecht dat de dierentuin feitelijk niet meer kan bestaan zonder de inzet van mensen met autisme.