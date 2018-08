Dieven stelen voor ruim 30.000 euro aan katalysatoren onder bedrijfswagens vandaan in Helmond

HELMOND - Drie mannen zijn maandagavond op de Lagedijk in Helmond aangehouden in verband met diefstal van uitlaatsysteem katalysatoren. Ze zouden die bij verschillende bedrijven onder nieuwe bedrijfsbussen hebben weggehaald. In totaal zijn de gestolen katalysatoren ruim 30.000 euro waard.