Digitale brunch met 80-jarige moeder

Schepper Rob Krier (81) zou zijn meester­werk Brande­voort graag nog eens zien

11 april HELMOND - In 1996 werd architect Rob Krier gevraagd een ontwerp te maken voor de Helmondse Vinex-wijk Brandevoort. In 2008 was hij er voor het laatst. De geestelijk vader van Brandevoort – inmiddels 81 - hoopt binnenkort nog eens naar Helmond te kunnen reizen om te zien wat er geworden is van ‘zijn mooiste project ooit’.