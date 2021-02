Digitale sloten vervangen sleutelkastjes: ‘Niets dat er straks nog op wijst dat hier iemand zorg aan huis krijgt’

Politie stuurt sms-bom naar cokegebrui­kers in Helmond: ‘Je nummer is gevonden in een dealertele­foon’

8 februari HELMOND - Drie gram coke halen, twee betalen staat er normaal in het bericht dat in één klap naar alle klanten gaat. Maar dit keer werd de ‘sms-bom’ van dealers gebruikt om 86 Helmondse gebruikers hulp te bieden. Het is de volgende stap in de strijd tegen de drugsproblematiek in de stad.