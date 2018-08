Directeur Helmond Marketing: Stadion Helmond Sport als ontmoetingsplaats

Kopzorgen door geiten in Waalre

7:30 WAALRE - Ze trainde al een tijd voor haar eerste halve marathon in oktober toen in juni haar conditie ineens achteruit ging. Ze kreeg ook last van koude rillingen. De Waalrese Melanie Huijberts gaat naar de huisarts en blijkt longontsteking te hebben. Ze is veertig jaar en rookt niet. Wanneer een - anders ook gezonde - overbuurvrouw dezelfde diagnose krijgt, gaat bij Huijberts een alarmbel rinkelen: de illegale geitenhouderij die in mei bij Waalre-dorp is ontdekt.