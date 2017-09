Directeur Vlisco Helmond: 'We zitten nu op 70 procent'

HELMOND - Goed nieuws: de brutowinst van Vlisco komt dit jaar boven de 30 miljoen euro uit. Nog beter nieuws: de iconische Helmondse fabrikant van luxueus Afrikaans textiel verwacht in 2017 een bescheiden nettowinst. Dat is voor het eerst sinds 2014. Misschien wel het allerbeste nieuws is dat het personeel dus voorzichtig kan rekenen op een bonus rond de feestdagen.

Directeur David Suddens vertelt de verheugende berichten kalm in zijn kantoor in Helmond. Hij zit in een witte fauteuil achter een kopje gemberthee. De Brit waakt voor te vroeg gejuich. "We laten ons niet meeslepen. Ik waak voor hoogmoed."

Suddens is dinsdag 70 jaar geworden, maar denkt nog niet aan stoppen. Integendeel, hij wil 'nog jaren' aan het hoofd blijven van Helmonds bekendste exportbedrijf. Het begint immers net leuk te worden na twee jaar van saneren.

Om faillissement te voorkomen ontsloeg Vlisco in 2015 en 2016 honderden werknemers. De productiekosten en schulden moesten omlaag, net als de verspilling door mislukt textiel. Deze 'scrap' is door nauwkeuriger werken met een derde gedaald. "De werknemers in Helmond hebben een geweldige prestatie geleverd."

Beter katoen

Daarnaast stapte Vlisco over op beter katoen. De eerste 70.000 yards nieuwe stof liggen in Helmond klaar om bedrukt te worden. De grote vraag is of klanten - hoofdzakelijk in West-Afrika - interesse hebben, erkent Suddens. "De markt is nog steeds slecht. Al zijn er voorspellingen dat het in Afrika binnen nu en enkele jaren aantrekt."

Beter, niet per se méér, zo luidt Suddens aanpak in het kort. "Ik voer geen strategie van verkoopstijging, maar een strategie van betere service, marketing en productie. Als we ons presenteren als luxe-product, moeten we ons als bedrijf ook gedragen als producent van luxe-producten."

Volledig scherm Reclame op de fabriek in Helmond. © FotoMeulenhof

Herstel

De eerste voorzichtige nettowinst is een duidelijk teken van herstel bij Vlisco. Juist op dat moment zet eigenaar Actis het bedrijf te koop. Het Britse investeringsfonds wil in principe niet langer dan 7 jaar een onderneming in bezit hebben. Die periode loopt af. Een beetje vroeg, aldus Suddens. "Het zou mooi zijn als we nog een jaar of twee zouden kunnen bouwen. Zo'n verkoopprocedure leidt alleen maar af."

Op dit moment wordt Vlisco door een onafhankelijk bureau financieel doorgelicht. In oktober mogen geïnteresseerden zich melden bij Suddens. De directeur verwacht veel private investeerders en enkele textielproducenten. "Misschien wordt Vlisco nog niet verkocht. Dat zou best kunnen."

Het is immers riskant om een bedrijf over te nemen dat pas net begint te herstellen. Daarbij stelt Suddens hoge eisen. "Een nieuwe eigenaar moet een langetermijnvisie hebben op textiel en op de Afrikaanse markt. En weinig schulden hebben." En ja, als de nieuwe eigenaar het wil, blijft Suddens.

Volledig scherm Beeld van de tentoonstelling Vlisco Un à Un in Museum Helmond, die te zien is geweest tot in maart 2017. © Museum Helmond

Invloed

De invloed van Suddens op een koper is beperkt. "Ik moet gelijkelijk het belang dienen van de oude en nieuwe aandeelhouders, het bedrijf en de werknemers." Het advies van Suddens zal niettemin zwaar wegen, gezien zijn verdiensten in relatief korte tijd.

Dat gezag oefende hij eerder uit bij de verkoop van de door hem opgelapte schoenenfabrikant Dr. Martens. Daar koos Suddens uit drie aanbiedingen de partij zonder te veel schulden en die het meest bereid was te investeren in het voortbestaan van het bedrijf.

Voor Vlisco voorziet Suddens een goede toekomst. "Alle vooruitgang in kostenbesparing, productieverbetering en omzetstijging hebben we geboekt met eigen geld. Als je de winst kunt verhogen terwijl veel dingen nóg beter kunnen, is dat een heel spannende gedachte. Hopelijk kunnen we vanaf nu gaan doen waarvan we dromen."

Nigeria

Een onderdeel van het grotere reddingsplan is het opzetten van katoenweverijen in Nigeria. Vlisco kan dan goedkoper lokaal inkopen, in plaats van ver weg in Azië. Aan dit plan werkt Suddens in overleg met de Nigeriaanse regering en investeerders. Het gaat hierbij om digitaal geprinte submerken van Vlisco voor de lokale markt. De vervaardiging van de befaamde Dutch Wax blijft in Helmond.

De werkgelegenheid in Helmond (zo'n 500 man) groeit voorlopig niet, aldus Suddens. "Mogelijk in de toekomst, als we beter presteren en de verkoop toeneemt. We kunnen nog veel verbeteren in de organisatie. Die is nog geen 100 procent. We zitten nu op 70 procent."