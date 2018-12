Directeur werkbedrijf Helmond-Peel op non-actief

Terug van eeuwenlang weggeweest: gevelsteen uit Liessel

19 december LIESSEL - Als het aan Helmond ligt krijgt de gemeente Deurne een gevelsteen uit de zestiende eeuw terug. De wapensteen zat ooit in een Blokhuis in Liessel en belandde uiteindelijk in een pand aan de Helmondse Ameidestraat. Nu dat gesloopt wordt, keert de steen terug naar haar roots. Liessel ontvangt het cadeau met open armen.