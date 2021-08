Disabled Open met dé stem van gehandicapt Nederland als eregast

BAKEL - Tweede Kamerlid Lucille Werner kijkt straks tevreden toe hoe golfers met een handicap op een van de achttien holes op de Stippelberg aan de afslag staan. Nederlands bekendste strijder voor gelijke behandeling van lichamelijk beperkten als eregast bij het Brabantse Disabled Open, het kan niet toepasselijker.

Zo’n veertig golfers met lichamelijke beperking verschijnen op 4 september aan de tee in Bakel. De wedstrijd die op de Helmondse Golfclub Overbrug het levenslicht zag en een paar jaar geleden een nieuw thuis vond op Golfbaan Stippelberg, is inmiddels een begrip geworden. Geestelijk vader en kartrekker Cees van Dijk is maar wat blij dat het over drie weken weer drives en putts regent op de fairways en greens. Zeker nu, in de tijd van corona. ,,Bij sommige gehandicapten worden door het gebrek aan beweging de klachten erger. Enorm belangrijk dat ze kunnen sporten.’’

Helmonds Open werd Brabants Open

Dat golf louterend werkt voor lichaam en geest, daar was Helmonder Van Dijk als enthousiast beoefenaar van de sport al langer van overtuigd. Via zijn goede contacten met Nederlandse Gehandicapten Golf wist Van Dijk een plekje in het Nederlands team te verzilveren voor juwelierszoon David Stockx, een buitengewoon begenadigd golfer met lichamelijke handicap. Daar vloeide in 2008 het Helmonds Disabled Open op de negen holes van de Helmondse Golf Club Overbrug uit voort. Een toernooi dat inmiddels dus is uitgegroeid tot Brabants Open, op een dubbel aantal holes. ,,Het deelnemersveld is zo gegroeid dat achttien holes ook nodig zijn’’, volgens Van Dijk. Inclusief sponsoren telt het Open dit jaar 72 deelnemers, waaronder een blinde golfer.

Ook de gratis golfclinic staat net als in voorgaande jaren weer op het programma. Tot Van Dijks tevredenheid kent deze probeerles ook nu weer nieuwe gezichten. ,,Het doel is om ze een zetje te geven om te gaan sporten. Maar als ze golf leuk vinden, is dat natuurlijk mooi meegenomen.’’

Quote Eenmaal op de golfbaan blijken ze vaak meer in hun mars te hebben dan ze durfden dromen Cees van Dijk, Organisator Brabantse Disabled Open

Veel positiviteit is te putten uit het toernooi, verzekert de voorvechter van het gehandicaptengolf. ,,Mensen met een beperking denken vaak ten onrechte dat ze niks kunnen, maar eenmaal op de golfbaan blijken ze vaak meer in hun mars te hebben dan ze durfden dromen.’’

Daar is de eerdergenoemde clinic een schoolvoorbeeld van; die heeft de sport zowaar nieuwe beoefenaars opgeleverd. ,,Drie zijn er bezig met het behalen van het golfvaardigheidsbewijs. Stichting Steun Welzijnszorg bekostigt dat.’’

Levenservaringen uitwisselen

De kracht van het Brabantse Disabled Open schuilt vaak in de ontmoeting. ,,Deelnemers die elkaar nog van eerdere edities kennen, vliegen elkaar om de nek. Het brengt ze samen. Ze wisselen levenservaringen uit en halen daar inspiratie uit.’’

Zo schopte Lucille Werner ondanks een hersenbeschadiging het dus ook tot de studio van Lingo en later de Tweede Kamer. In het kielzog van fractiegenote (en voormalig wethouder in Gemert-Bakel) Inge van Dijk komt ze dus ook naar de golfbaan. Van Dijk: ,,Belangrijk dat zo iemand als boegbeeld erbij is.’’