Discozwemmen en deinen op de golven in zwembad De Wissen; wie weet er iets over deze foto’s?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Een buitenzwembad heeft Helmond al jaren niet meer. Tot grote teleurstelling van velen komt dat er ook niet bij het nieuwe bad dat momenteel in aanbouw is op sportpark De Braak.

Tot de nieuwbouw klaar is, kunnen zwemmers nog terecht in De Wissen aan de Keizerin Marialaan. Daar was in maart 1974 een opening te vieren. Jozef van den Broek maakte er een foto van mensen bij een bar.

Wie was er bij dit feestje of weet wat er gevierd werd? Wie herkent iemand op de foto van de opening of op onderstaande plaat van het bubbelbad in De Wissen? Wie ging er wel eens discozwemmen, hield er een kinderfeestje, kreeg er zwemles, was dol op het golfslagbad of heeft andere herinneringen aan zwembad De Wissen? Deel uw verhalen met ons via helmond@ed.nl.

Volledig scherm Geen info bekend. Is dit het bubbelbad in zwembad De Wissen in Helmond? © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Sinterklaas. Veestraat 30 nov. 1969 © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Een sjieke sinterklaasviering en het winkeltje van tante Mien

Helmond stond in 1969 nog niet op de kaart als Sinterklaasstad. Maar natuurlijk werd het kinderfeest ook toen overal gevierd. De ondernemers uit de Veestraat in Helmond kon Sinterklaas natuurlijk niet overslaan. Jozef van den Broek heeft op 30 november 1969 een foto gemaakt van een zaal vol kinderen die vol verwachting zijn over de ontmoeting met de sint.

,,Ik was bij deze viering. Ik sta niet op deze foto omdat ik op dat moment bij de sint stond. Het was in zaal van de Vliert, boven de huidige Bank aan de Veestraatbrug. Wij vonden het een sjieke gebeurtenis. In de ogen van een kind was de Veestraat in de jaren 60 de P.C. Hooftstraat van Helmond. We kregen prachtige cadeaus”, vertelt Pieter Claessens.

,,Wij hadden het zeker niet breed. De cadeautjes die we kregen waren altijd praktisch: handschoenen, mutsen dassen, kniekousen. Bordspelletjes als Monopoly en Mens Erger je Niet waren in onze ogen grote cadeaus. Wij waren er altijd erg blij mee”, zegt Claessens.

Curiosa van Mien van der Vorst

De foto is voor hem erg bijzonder omdat zijn overleden zusjes er op staan. ,,Assie midden vooraan, en Pietje, rechts van haar. Ik sta bij de sint en ze zitten naar mij te kijken. Assie is jammer genoeg al overleden in 1995, en Pietje (eigenlijk Annemarietje) is dit jaar overleden. Ze zouden het fantastisch gevonden hebben om deze foto te zien.”

Hun tante Mien van der Vorst had destijds in de Veestraat een winkeltje in antiek en curiosa. Omdat zij geen kinderen had mochten ‘die van ons Tiny’ - Pieter en zijn zusjes dus - mee naar het sinterklaasfeest van de ondernemers. ,,Zij is nog te zien links bovenaan op de foto. Ze had een heel leuk winkeltje. ‘Tesselschade van der Vorst’ zat onder het woonhuis van de familie Niessen.’’

Claessens: ,,Mijn zusjes hadden nog meer geluk die avond. Ze mochten voor de viering in het restaurant beneden mee eten.’’

Proeverij De Bank

Het pand waar het sinterklaasfeest werd gehouden staat op de hoek van de Veestraat en de Kanaaldijk. Proeverij De Bank zit daar nu. Van 1927 tot 1965 was het ook een eetgelegenheid; lunchroom De Brug van de familie Van de Vliert. Later heeft er ook nog Chinees-Indisch restaurant Kam San in gezeten.