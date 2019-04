Discussie over rubber korrels in Helmond nog niet ten einde

En weer werd er een hoofdstuk aan het Helmondse kunstgrasdossier toegevoegd. En nog altijd is het onduidelijk of Helmond in de toekomst zal kiezen voor rubbergranulaat. Coalitiepartij GroenLinks lijkt nog niet helemaal overtuigd van de plannen van wethouder Harrie van Dijk. Die is nog altijd voorstander van een instrooi van gemalen auto- en vrachtwagenbanden. Want: veilig en goedkoop. Bovendien heeft overheidsorgaan RIVM gezegd dat er gewoon gesport kan worden op de ‘rubber velden’. ,,En we volgen het advies”, zei Van Dijk.