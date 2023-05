Dit is hoe de eerste teams uit Helmond dit weekeinde speelden

Fietser ernstig gewond bij aanrijding met auto op Leenderweg in Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietser is in de nacht van zondag op maandag door een auto geschept op de Leenderweg in Eindhoven. Twee ambulances en een traumahelikopter werden rond kort na middernacht opgeroepen. Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.