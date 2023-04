Dit is hoeveel oranje auto's er in Helmond rondrijden

Mattheus Shamoun lunchte met het konings­paar: ‘Tijdens het toetje zat Wil­lem-Alexan­der bij mij aan tafel’

DEN HAAG/OMMEL - Als een kind dat voor de eerste keer in de Efteling is, zo voelde Mattheus Shamoun (44) uit Ommel zich. Hij was woensdag een van de honderd gasten bij een lunch met het koningspaar op Paleis Huis ten Bosch.