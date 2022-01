Dit is waarom mensen steeds in de gordijnen vliegen als het herindelingsspook weer opduikt

John Jorritsma laat er geen misverstand over bestaan. Vier of vijf gemeenten in heel Zuidoost-Brabant is genoeg, vindt de burgemeester van de centrumstad van deze regio. Groot-Eindhoven. Groot-Helmond, inclusief alle Peelgemeenten. En de dorpen in De Kempen, die moeten maar opgaan in twee of hooguit drie grote gemeenten.