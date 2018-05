Dit jaar al zeker 25 auto's in brand gestoken in Helmond

HELMOND - 25 auto's, een caravan, een camper en een scooter gingen dit jaar al in vlammen op in Helmond. Ten opzichte van 2017 dreigt het aantal incidenten zich te verdubbelen.

Waar staat je auto nog veilig in Helmond? Die vraag blijft relevant en wordt zelfs steeds prangender. Om de haverklap gaan er auto's in vlammen op en verdachten kunnen niet worden aangehouden. Dit jaar zijn er al achttien meldingen gedaan van voertuigen die in brand werden gestoken. Ter vergelijking: in 2017 rukten de Helmondse hulpdiensten in totaal 'slechts' 22 keer uit voor een autobrand.

Afgelopen zondagavond was het weer raak in de stad. Twee keer zelfs. In zowel de Anthonie van Dijckstraat als in de Mahoniehoutstraat stonden meerdere auto's in lichterlaaie. Opvallend: de meldingen kwamen kort na elkaar binnen. Gezien de afstand tussen de twee straten is het aannemelijk dat er meerdere brandstichters actief zijn.

Volledig scherm Pieter de Hooghstraat © Bert Jansen

Daar gaat ook de politie nog altijd vanuit. In een reactie laat een woordvoerder weten dat de branden nog steeds als afzonderlijke incidenten worden beschouwd. ,,Maar we blijven natuurlijk scherp op mogelijke verbanden. Vooralsnog gaan we daar echter niet vanuit", laat de politie weten. Getuigen, of mensen die informatie hebben, worden opgeroepen om zich te melden.

Dader gefilmd

De signalementen van mogelijke daders die eerder verspreid werden, hebben niet tot aanhoudingen geleid. Dat geldt ook voor een dader die is gefilmd. Voor de politie is het hoe dan ook lastig om onderzoek te doen naar autobranden. Vuur, hitte en het bluswerk van de brandweer zorgen ervoor dat er vaak amper bruikbare sporen zijn.