Dit jaar gebeurt er wéér niks bij Oostende in Helmond, maar die 200 nieuwe woningen ‘komen er echt’

oefenwedstrijd Helmond Sport weet wat het nog nodig heeft na oefenzege met opstootjes op Lierse K

Helmond Sport blijft stappen maken in de voorbereiding; zaterdagavond was in elk geval duidelijk dat de ploeg beter is dan Lierse K: 0-1. Verdedigend valt het steeds beter in elkaar bij de ploeg van trainer Sven Swinnen, aanvallend zal het nog beter moeten om de play-offs om promotie te halen.

23 juli