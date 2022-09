Dit stel verkocht hun lingeriezaak in Helmond, nu hebben Anja en Freek een huis met zeezicht in Spanje

Ze zien er uitgerust uit, Anja (62) en Freek Peters (67). Het stel is weer even in de stad waar ze woonden, werkten en waar hun dochters opgroeiden. Ze hadden het goed in Helmond, maar Spanje bleef altijd trekken. Al in 2018 namen ze een voorschot op hun afscheid: lingeriezaak Anya aan de Kromme Steenweg werd verkocht.