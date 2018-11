Documentaire over Bellingcat gaat ook in Helmond in première

HELMOND - De wereldpremière van de documentaire over Bellingcat vindt ook in Helmond plaats. De film over een groep internationale burgerjournalisten is vrijdag 16 november voor het eerst te zien, tijdens het IDFA Festival in Amsterdam. Tegelijkertijd draait de film in twintig bioscopen, waaronder De Cacaofabriek in Helmond.