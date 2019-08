Dode vissen in sloot bij kasteel Helmond

Nacht van het Witte Doek: serieus filmfeest op talloze plekken in en buiten het centrum van Deurne

10:37 DEURNE - De Nacht van het Witte Doek in Deurne is het oudste en grootste, gratis toegankelijke meerdaagse openlucht filmfestival van Nederland. Er zijn komend weekend ruim dertig vertoningen op talloze plekken in en buiten het dorpscentrum.