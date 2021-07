Dodelijk bedrijfsongeval in Helmond: werkgever chauffeur hoort half jaar sluiting tegen zich eisen

Mogelijk één of twee nieuwe coffee­shops in Helmond, burgemees­ter móet nu keuze maken: ‘Ik loop er niet voor weg’

3 juli HELMOND - Komen er een of misschien wel twee nieuwe coffeeshops bij in Helmond? Burgemeester Elly Blanksma moet, nu er een gedegen onderzoeksrapport ligt, echt keuzes gaan maken over het aantal wietwinkels dat ze toestaat in de stad. ,,Het is niet zo dat ik niet durf, maar eenvoudig is het ook niet.”