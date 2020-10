Dodelijk drugslab Eksel: nog geen vonnis tegen organisator en adjudant

Ontsteltenis januari vorig jaar toen de politie na een anonieme tip een drugslab in Eksel binnenging en daar drie doden vond. De laboranten, begin twintig en uit Eindhoven en Valkenswaard, waren gestikt in koolmonoxide die vrijkwam bij de drugsproductie. Die dood is tot op heden nog niemand ten laste gelegd. Het was geen moord of doodslag, maar vermoedelijk een ‘bedrijfsongeval’.



Familie en vrienden van het drietal had hen regelmatig horen praten over Harvey P. en Denny B. . De auto van de laatste passeerde met grote regelmaat de grens, in de richting van Eksel. Hij zou de laboranten dan hebben afgezet of opgehaald, denkt het OM. P. is met twee van de slachtoffers gezien in een bouwmarkt. Daar werden dezelfde materialen gekocht als waarmee het lab was ingericht.