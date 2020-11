Dodelijke overval op Mien Graveland was wel degelijk gepland: ‘Maar ik heb haar geen pijn gedaan’

Extra onderzoek naar bekentenis ex-verdachte in zaak Mien Graveland

29 november DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch laat extra onderzoek doen naar de bekentenis van de voormalig hoofdverdachte in de strafzaak over de fatale beroving van Mien Graveland in 2014. Samen met drie medegedetineerden aan wie hij de overval heeft opgebiecht zal de ex-verdachte worden verhoord. Het hof heeft dat donderdag besloten op verzoek van de veroordeelde verdachten.