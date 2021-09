Dodelijke steekpartij in Helmond lijkt familiedrama: ‘Ze is nooit bang geweest voor haar zoon’

‘Groot geldbedrag’ buitge­maakt bij overval op Jack's Casino in Helmond

11:41 HELMOND - In Jack's Casino in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag bij een overval ‘een groot geldbedrag’ buitgemaakt. Dat meldt de politie. De overval werd omstreeks 03.30 uur gepleegd aan de Watermolenwal, een half uur nadat het casino sloot.