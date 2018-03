Dodenweg N270 bij Deurne eiste in twee jaar tijd al acht levens

Gemeente en Provincie erkennen dat de weg zeer gevaarlijk is, en dat er maatregelen moeten worden genomen. Deze weg is vrij smal, er staan aan weerszijden bomen langs, er is veel (langzaam) landbouwverkeer en er zijn tal van onoverzichtelijke gelijkvloerse kruisingen.

Het meest recente dodelijke ongeval – op vandaag na - vond plaats op 14 november vorig jaar, een 25-jarige automobilist uit Venray raakte toen twee bomen op de N270 in Deurne. De man werd naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht waar hij later overleed. Begin juni raakten zes mensen gewond nadat twee auto's frontaal op elkaar botsten. Daarbij vielen geen doden.

Motorrijder

In september 2016 waren er bij twee verschillende ongevallen 2 doden te betreuren. Op 5 september verongelukte een 45-jarige motorrijder uit Heerlen toen hij tegen de oplegger van een vrachtauto, bestuurd door een 23-jarige man uit Deurne, botste. De motorrijder overleed ter plekke. Bijna 2 weken later vielen er één dode en twee zwaargewonden nadat een vrachtwagen, komend uit de richting Venray, in botsing kwam met twee auto's. De bestuurster van één wagen overleed ter plekke, de bestuurster van de andere auto werd met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Naast ernstige ongelukken waarbij doden en/of gewonden vielen, vonden op de weg regelmatig botsingen met alleen veel materiële schade plaats. Zo botsten op 24 november 5 auto's tegen elkaar bij Deurne waarbij de ravage op de weg groot was. Ook wordt er vaak veel te hard gereden op de N270. Met maar liefst 190 km/uur raasde in juni 2017 een bestuurder van een rode sportauto over de weg. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren.

Veiliger maken

De gemeente en de Provincie gingen serieus aan de slag met een plan om de veiligheid op de weg te verbeteren. Het ontwerp was in de herfst van 2017 op een haar na klaar. In opdracht van de provincie en de gemeente maakte Arcadis de herinrichting van de Langstraat in Deurne concreet, inclusief twee parallelwegen. Verschillende bijeenkomsten later bleek er nul komma nul draagvlak voor de plannen. Volgens wethouder Helm Verhees van Deurne was opnieuw beginnen de enige optie. Een vertraging van minstens 8 maanden is het gevolg.

Eerdere plan

Er werden bij het eerdere plan voor de Langstraat vooral vraagtekens gezet bij de verkeersveiligheid van de ingetekende parallelwegen. Deze zouden 4,5 meter breed worden en dat was volgens bezwaarmakers te smal voor de combinatie zwaar landbouw- en vrachtverkeer en fietsers.