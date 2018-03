'Dodenweg' N270 bij Helmond in lijst van gevaarlijke wegen

4 miljoen extra nodig voor organisatie gemeente Helmond

23 maart HELMOND - Om de ambtelijke organisatie op het Helmondse stadhuis goed toe te rusten voor de toekomst, is circa 4 miljoen euro extra nodig. Die verwachting spreken B en W uit in een brief aan de leden van de gemeenteraad. Het geld is nog niet gereserveerd en dus zal de nieuwe Helmondse raad zich binnenkort over de zaak buigen.