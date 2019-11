Doek lijkt nu echt definitief te vallen voor toneelclub uit Helmond-Brouwhuis

Ze vindt dat 'zó zonde'. Niet vanwege haar jubileum. Maar Gaudeamus voelt als haar thuis, haar familie. Hier heeft ze lief en leed gedeeld. ,,Ik groeide er mee op. Mijn ouders waren er bij, vader deed decor. Ik had als zevenjarige al een gastrolletje. Bij de tweede keer op de planken was ik dertien. En met zestien mocht ik lid worden. De regisseur kwam bij ons thuis Sinterklaas spelen. Ik vind het jammer als dit ook gaat verdwijnen, net als zoveel verenigingen. Kijk, als het niet anders is, dan is het niet anders. We kunnen niet toveren. Wel willen we er alles aan doen om door te kunnen gaan."