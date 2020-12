Doek valt definitief voor Helmondse toneelclub Maskerade

Het is steeds moeilijker nieuwe leden en vrijwilligers te vinden, stijgende productiekosten zorgen voor financiële onzekerheid en nu met corona is spelen al een tijd onmogelijk. ,,De laatste productie waren we met vijftien man, inclusief vier gastspelers. We doen alles zelf. Het is te veel werk geworden voor ons kleine clubje’’, licht Wendy van Veen het besluit van het bestuur toe.