Dolly van Lierop uit Helmond viert 100ste verjaardag: ‘Ik onthoud alles’

HELMOND - Het geplande feest in het restaurant van de Ameideflat gaat niet door, maar de 100ste verjaardag van Dolly van Lierop is vrijdag toch een dag met een gouden randje.

Dolly van Lierop is in Rotterdam geboren, met reislust in haar bloed. ,,De haven van Rotterdam had een onweerstaanbare aantrekkingskracht op me. Vanuit daar vertrokken de boten naar de rest van de wereld." Zo vaak mogelijk ging Dolly met haar oudere zus op reis. Niet om op het strand te liggen, maar om nieuwe culturen te leren kennen. ,,Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis en andere volkeren." Tussen het reizen door werkte ze als coupeuse in een stoffenzaak.

Oorlog en liefde

En toen leerde ze de Helmondse Gerrit kennen. Op papier weliswaar. Ze schreven brieven naar elkaar tot de oorlog uitbrak. Gerrit vertrok als KNIL-soldaat naar Nederlands-Indië. Dolly bleef in Rotterdam en doorstond het bombardement en de Hongerwinter.

Na de oorlog pakten ze hun pennen weer op en spraken snel af. ,,De klik was er meteen", vertelt Dolly. Het paar trouwde in 1948 en vertrok voor een jaar naar Indonesië. Gerrit was immers nog steeds in dienst. ,,Ik heb mijn fiets meegenomen vanuit Nederland. Het was geweldig om op die manier de natuur en cultuur van Indonesië te ontdekken."

Bevroren gebit

Terug in Helmond vonden ze een stulpje aan de Havenweg, boven een snoepfabriek. ,,Het was een krakkemikkig huisje. In de winter was het zo koud binnen dat ik 's ochtends mijn kunstgebit uit het glas bevroren water moest bikken", lacht ze.

Tien jaar later en drie kinderen rijker verhuisde het stel naar de Dirck Boutsstraat, waar ze altijd zijn blijven wonen. Gerrit overleed in 1997, Dolly vertrok er toen ze op haar 98ste in de Ameideflat ging wonen.

,,Nu lukt het me niet meer, maar vroeger fietste en wandelde ik wat af. Ik had een abonnement bij het Kunstencentrum en zat áltijd op de voorste rij. Benny Neyman heeft mij er nog toegezongen", vertelt ze trots.

Lichamelijk gaat het misschien wat minder, maar met de bovenkamer is niets mis. ,,Ik onthoud alles." Vervelen komt in haar woordenboek niet voor. Dolly vermaakt zich onder andere met het kleuren van mandala's, puzzelen en het lezen van zo dik mogelijke boeken.