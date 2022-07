Dood van Helmondse in de gevangenis nog altijd raadsel: ‘Suzanne bonsde op de celdeur om hulp’

Reusel-De Mierden wil uitbrei­ding varkenshou­de­rij nog snel door raad loodsen; Provincie legt gemeente geen strobreed in de weg

REUSEL-DE MIERDEN - Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA, ruimte) weigert zich uit te spreken over de manier waarop Reusel-De Mierden oude varkensrechten kunstmatig in de lucht houdt, tegen rechterlijke uitspraken en het eigen gemeentebeleid in.

21 juli