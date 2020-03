Door brand verwoest Digisolve uit Helmond krijgt meteen hulp aangeboden

UPDATE Grote brand in pand met meerdere bedrijven in Helmond, delen gevel weggehaald wegens instor­tings­ge­vaar

11:17 HELMOND - In een pand met meerdere bedrijven aan de Vossenbeemd in Helmond heeft zaterdagochtend een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak; de brandweer beschouwt het pand als verloren. Omwonenden die last hadden van de rook, werden via een NL-Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.