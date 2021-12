Door ‘klein foutje’ van Somerense werd het leven van jong paar in een seconde verwoest

Vintage en tweede­hands kleding: niet voor de lage prijzen, maar om het scoren van een mooi uniek stuk waar je goed voor zorgt

EINDHOVEN - Vintage en tweedehandskleding is booming, maar als je denkt dat het goedkoop is, dat klopt niet altijd. Wel als je bij zaken als Het Goed, Emmaus of het Wereldhuis koopt, maar vintage designerstukken zijn niet voor de minima. Het gaat niet om de lage prijzen, maar om het scoren van een mooi uniek stuk en het is beter voor het milieu.

13 december