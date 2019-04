Door teruglopend woningaanbod daalt aantal verkopen in Helmond snel

Dat is de analyse van regiomakelaarskantoor Van Santvoort van de donderdag bekendgemaakte woningmarktcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Die ontwikkeling baart het makelaarskantoor enige zorgen: ,,Helmond kan daardoor op den duur het slachtoffer worden van zijn eigen succes." De euforie over de stad Helmond als succesvolle overloopgemeente voor het met krapte kampende Eindhoven kan weer even getemperd kan worden, aldus Van Santvoort.

In Helmond was sprake van een gemiddelde prijsstijging van 7,3 procent, iets onder het landelijke gemiddelde dus. Het dalend aanbod van het aantal te koop staande woningen lijkt mede debet aan de prijsstijging. In Helmond en de omliggende gemeenten stonden er aan het einde van het afgelopen kwartaal bijna vijfentwintig procent minder huizen te koop dan een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs in de regio Helmond was 304.000 euro. De gemiddelde verkooptijd lag op 59 dagen. Het aantal woningen dat boven de verkoopprijs werd verkocht lag met 15,3 procent beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

Eindhoven

In Eindhoven zijn de prijzen van koopwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met 9,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Daarmee is de prijsstijging in Eindhoven hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt op 8,1 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Eindhoven ligt nu op 308.000 euro. Het aantal verkopen is fors gedaald: er werden in de eerste drie maanden van dit jaar 7,4 procent minder woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Opmerkelijk is verder dat bijna driekwart van de woningen in de binnenstad van Eindhoven boven de vraagprijs wordt verkocht. Voor de gehele stad gaat het om 48 procent. Landelijk ligt dat percentage op 34. De gemiddelde verkooptijd in Eindhoven was 36 dagen. Landelijk is dat gemiddeld 45 dagen.

Dat er in Eindhoven zo veel huizen boven de vraagprijs van de hand gaan, komt ook omdat het aanbod aan woningen in de stad terugloopt. In Eindhoven stonden er op 1 april jongstleden 999 woningen te koop, een afname van 6,2 procent ten opzichte van vorig jaar.