Dorine Pepping stopt als directeur Carolus in Helmond

Video Gewapende overval op cafetaria in Helmond, twee daders op de vlucht

13:04 HELMOND - Op de Van Amstelstraat in Helmond is donderdagavond rond 22.00 uur een gewapende overval gepleegd op een cafetaria. De twee daders zijn daarna op de vlucht geslagen. Het is de tweede keer in één maand tijd dat het betreffende etablissement het doelwit is van gewapende overvallers.