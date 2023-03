Dorpsraad Griendtsveen ontevreden over plaats van zendmast: zorg over straling en aantasting dorpsgezicht

Joey Veerman terug bij voorselec­tie Oranje, Simons ook geselec­teerd

PSV'er Joey Veerman keert terug bij de voorselectie van Oranje. De middenvelder van de Eindhovense club is een van de 37 spelers die door Ronald Koeman op de lijst is gezet. Veerman is bij PSV bezig aan een periode waarin hij veel speeltijd krijgt en een stap wil zetten in zijn ontwikkeling.