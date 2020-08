Dorpsraad is de stille kracht in Someren-Eind

video Drie gewonden bij ernstig ongeluk in Helmond, een persoon in kritieke toestand

30 augustus HELMOND - Bij een ernstig ongeluk op de Kanaaldijk Noord-West (N612) in Helmond zijn zondagmiddag drie gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Een van de slachtoffers is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.