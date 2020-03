Dorpsraad Liessel pleit voor zebrapad in Hoofdstraat

LIESSEL - Sinds een jaar dringt de Liesselse dorpsraad bij de gemeente erop aan een zebrapad aan te leggen in de Hoofdstraat. Volgens de raad durven ouderen nauwelijks over te steken nabij de kerk. De gemeente ziet de noodzaak er niet van in omdat het een dertig kilometerzone is.

De kwestie is aangekaart door een bewoner die had opgevangen dat ouderen het te gevaarlijk vinden de Hoofdstraat over te steken, al ligt er een oversteekplaats vlak bij de kerk. Lianne Verbeek, bestuurslid van de dorpsraad: ,,We hadden al eerder soortgelijke signalen gekregen, maar vorig jaar mei zijn we een poll gestart op Facebook om meer Liesselnaren te raadplegen.”

Peiling

Honderdeen mensen reageerden op de peiling en 79 procent van hen vindt een zebrapad op die plek wenselijk. Verbeek: ,,De locatie waar we het zebrapad willen, is om verschillende redenen belangrijk. Er loopt een pad vanaf verzorgingshuis De Gasterij en zorgwoningen in Wellenshof dat uitkomt bij de oversteek. Ouderen maken hiervan veel gebruik. Aan de andere kant van de straat wonen oudere mensen die bijvoorbeeld naar de kerk of huisartsenpraktijk willen. En er liggen winkels aan beide kanten van de straat.”

De dorpsraad sneed het onderwerp aan in het maandelijkse overleg dat zij met vertegenwoordigers van de gemeente heeft. Daar kreeg ze te horen dat in een dertig kilometerzone standaard geen zebrapaden worden aangelegd. Ook in een tweede gesprek met de wethouder kreeg de raad nul op het rekest. Een woordvoerder van de gemeente legt uit waarom: ,,De maximumsnelheid die daar geldt, is dertig kilometer. Het verkeer rijdt er dus al rustiger. Ook ligt er een drempel en bevindt de oversteek zich op een verhoging waardoor auto’s moeten afremmen.”

Afwegingen

Andere afwegingen van de gemeente zijn de verkeersintensiteit en ongevalgegevens. Volgens de woordvoerder hanteert Deurne dat er minimaal vierduizend motorvoertuigen per etmaal over een plek moeten rijden om in aanmerking te komen voor een zebrapad.

In de Liesselse Hoofdstraat zijn dat er 2.340. Het aantal ongevallen is de afgelopen vijf jaar nul. Om deze redenen ziet de gemeente geen aanleiding een zebrapad aan te leggen op die locatie.

Volgens de dorpsraad wordt er veel harder gereden dan dertig kilometer per uur. Verbeek: ,,We vragen ons af wat de werkelijke snelheid is, maar kunnen dit helaas niet meten. Daarnaast zien we dat de gemeente wel degelijk uitzonderingen maakt voor zebrapaden in dertig kilometerzones. Bijvoorbeeld in Zeilberg en op de Schelde in Deurne.”