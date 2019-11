Dorpsraad voor rechtbank: 'Ook natuur Brouwhuis lijdt onder mest Den Ouden'

Den Ouden is al tijden een bron van ergernis voor veel Brouwhuissenaren. Het regent in de Helmondse wijk al jaren klachten over stankoverlast. Intussen is de kippenmestverwerker verwikkeld in tal van juridische procedures met overheden en ook burgers. Het bedrijf ging zelf in verweer tegen strengere regels en een door de provincie opgelegde voorwaardelijke boete.